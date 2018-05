Von Aschach an der Donau nach Venedig

Am Samstag wird die internationale Architekturbiennale in Venedig eröffnet. Der Österreich-Beitrag im Hoffmann-Pavillon in der Parkanlage Giardini wird von Verena Konrad kuratiert. Die Österreich-Kommissärin ist in Aschach an der Donau aufgewachsen.

„Architektur ist für mich dann am Spannendsten, wenn sie zu Lösungen führt, die produktiv und konstruktiv sind. Aber nicht nur für den Auftraggeber, sondern auch für Nachbarn und die Umgebung“, so Verena Konrad. Im Gespräch mit Redakteurin Isabella Minniberger erzählt die 1979 in Wels geborene Kuratorin, die auch Direktorin des Vorarlberger Architekturinstituts Vai ist, dass gute Architektur nicht zwangsweise teuer sein muss. Spannend seien vor allem Projekte für die Allgemeinheit.

Darko Todorovic

Aufgewachsen in Aschach an der Donau habe sie vor allem ihr Vater beruflich geprägt. Der Projektmanager war im Bereich Industrieanlagenbau tätig und nahm seine Tochter auch gelegentlich in das Voest-Werksgelände mit. Als Kind war sie fasziniert von der „Stadt in der Stadt“, so Konrad.

Isabella Minniberger

Privat lebt die Direktorin des Vorarlberger Architekturinstituts aus Überzeugung mit ihren beiden Kindern in einer Mietwohnung. „Und das in einem Bundesland, in dem Eigentum sehr wichtig ist. Aber ich lebe in einer sehr schönen Wohnanlage, in der es einen Garten, einen guten Anschluss zum öffentlichen Verkehr und gute Nachbarn gibt“. Eine bewusste Entscheidung, sagt die junge Kulturmanagerin, die neben Geschichte, Architektur und Kunstgeschichte in Innsbruck auch Theologie studierte.

Sozialer Wohnbau spannender als Einfamilienhäuser

Es gäbe viele Architektinnen und Architekten, die sich im sozialen Wohnbau engagieren. Das seien oftmals spannendere Aufgaben als die Erstellung eines Einfamilienhauses. Verena Konrad wuchs in einer ländlichen Region auf. Aschach an der Donau, eine Pendlergemeinde, habe sie geprägt. Das tägliche Busfahren nach Linz zur Schule für Kindergartenpädagogik und Galeriebesuche haben Spuren hinterlassen. Öffentliche Räume wie Straßen, Klassenzimmer und Museen haben ihren Blick auf Architektur geprägt. „Wir sind so vielen unterschiedlichen Räumen ausgesetzt, mir wäre daher eine ästhetische Bildung im Schulsystem, von Anfang an ganz wichtig“, sagt Konrad, denn wenn wir lernen, alltägliche Dinge schön zu machen, präge uns das.

Darko Todorovic

Die Architekturhistorikerin hat für den Österreichbeitrag der Architektur-Biennale drei Büros eingeladen, den 1934 erbauten Josef-Hoffmann-Pavillon zu gestalten. Unter dem General-Motto „Freiraum“ wurden das Innsbrucker Architekturbüro LAAC, die Wiener Architekten Henka Schreieck und das New Yorker Designbüro Sagmeister & Walsh eingeladen. Sie haben aus verspiegelten Böden, gekrümmten Flächen, Treppen und Holzgerüste verschiedene Freiräume geschaffen, die „emotional erfahrbar" sein sollen.

Eine „Kultur der Kooperation“ war Verena Konrads Vorgabe bei der Auftragsvergabe. Architektur halte uns mit der Art und Weise, wie wir bauen, immer auch einen Spiegel vor. Hin und wieder schade es nicht, sich bewusst in diesem Spiegel anzuschauen und zu hinterfragen, was man in Zukunft besser machen könne. Wer schon einmal auf einem Spiegel stand, kann erahnen, dass der Österreichische Beitrag eine besondere Erfahrung für die Füße und Augen sein wird.

Die Architektur-Biennale hat für das Publikum bis zum 25. November geöffnet. Zu sehen sind 63 Länderpavillons.

