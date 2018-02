Stars und Mönche begeistern bei Linzer Eiszauber

Paillettenkleider, Eislaufstars, Shaolin-Mönche, Akrobatik-Künstler und große Stimmen aus der Musikszene, wie Bonnie Tyler, Nina Proll oder G.G. Anderson - das war der 30. Linzer Eiszauber, der die Besucher in seinen Bann zog.

Die Linzer Eishalle war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die ersten Stars über die Bühne glitten. Einer der Höhepunkte war der Auftritt des Eisrevue Dream Teams Alexandra Schaumann & Lukasz Rozycki, sowie die Darbietung vom Österreichischen Eiskunstlaufmeister Manuell Koll.

Von Bonnie Tyler bis GG Anderson

Im Showteil begeisterte die Waliserin Bonnie Tyler, der deutsche Evergreen GG Anderson, die Jungen Zillertaler und Shootingstar Melissa Nashenweng aus Kärnten. Unwahrscheinliche Körperkunst präsentierten die weltberühmten Shaolin Mönche aus China.

Superstars ohne Starallüren

Ganz ohne Starallüren gab sich übrigens Superstar Bonnie Tyler, die sich vor ihren Auftritten in den Linzer Kaffeehäusern mit Gulaschsuppe und Kaiserschmarren stärkte, sich hinter der Bühne mit einer Tasse Tee warm hielt und dann den Besuchern mit Glitzerstiefeln und einer unvergleichlichen Stimme eine spektakuläre Show bot.

Nina Proll begeisterte in Peeptoes und Pailletten-Kleid, zog sich dann nach dem Auftritt aber ganz schnell wieder etwas drüber an - „den wärmsten Mantel, den ich zu Hause gefunden hab“, meinte sie.

Spektakuläre Show beim Linzer Eiszauber Stars aus der Einskunstlauf- und aus der Musikszene präsentieren in der Linzer Eishalle eine spektakuläre Show.

Stars zum Anfassen bei Autogrammbühne

Für alle jene, die keine Karten mehr bekommen konnten, gab es vor der Linzer Eishalle die Radio Oberösterreich Autogrammbühne, auf welcher sich alle Stars präsentierte, Autogramm schrieben, und die Fans konnten jede Menge Selfies machen. Eben Stars zum Anfassen.

So ging die Jubiläumsveranstaltung 30 Jahre ORF Oberösterreich Eiszauber rund über die Bühne. 90 Minuten Unterhaltung - 90 Minuten, die die Zuseher nie vergessen werden.

Die schönsten Bilder im Fernsehen

Bilder dazu sehen Sie am Montag in Oberösterreich heute in ORF 2 um 19.00 Uhr. Die gesamte Show – der Linzer Eiszauber 2018 - wird am Sonntag, den 25. Februar 2018, um 14.30 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

