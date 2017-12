Neuer Altar in Mariendom geweiht

Nach dem monatelangen Umbau des Innenraums des Linzer Mariendoms ist am Freitag zu Mariä Empfängnis der neue Altar geweiht worden. Mehr als 1.000 Menschen haben diese besondere Messe mitgefeiert. Die Gemeinschaft ist es auch, die mit der Umgestaltung in den Mittelpunkt rückt.

Der Altar befindet sich jetzt in der sogenannten Vierung. Also genau in der Mitte des kreuzförmigen Grundrisses und damit näher bei den Messebesuchern. Die neue Anordnung gebe der Feiergemeinde mehr Bedeutung und sei als Zeichen für ein Zusammenrücken der Gemeinschaft zu verstehen, heißt es aus der Diözese Linz. Der Ansatz entspricht auch einer ursprünglichen Idee des einstigen Dombaumeisters.

Die Umbauarbeiten haben zum Teil in einem eigens aufgestellten Zelt im Inneren des Doms stattgefunden. Dadurch sollte möglichst wenig Schmutz entstehen. Unter anderem wurde auch eine Orgel saniert, die Heizung modernisiert sowie Teile des Pflasters neu verlegt.

Die Kosten für den Umbau waren mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt worden. Der Linzer Mariendom war fast ein halbes Jahr lang gesperrt.

