Schlecker-Familie ab Dienstag vor Gericht

Nach der nicht rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilung des Drogeriemarkt-Gründers Anton Schlecker sowie seiner Kinder startet am Dienstag in Linz ein Zivilprozess gegen die Familie. Der Masseverwalter der Nachfolgerkette dayli fordert 20 Mio. Euro.

Strafrechtlich haben sich die Schleckers bereits verantworten müssen: Das Landgericht Stuttgart hat den 73-jährigen Firmengründer Ende November wegen Bankrotts zu zwei Jahren Haft auf Bewährung sowie 54.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Seine Kinder fassten wegen Untreue, Insolvenzverschleppung und Bankrotts 32 bzw. 33 Monate Gefängnis aus.

APA/Martin Gerten

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Anton Schlecker vor der Insolvenz noch Geld in Millionenhöhe beiseitegeschafft hat. Die Schlecker-Kinder haben nach Überzeugung des Gerichts zusammen 7 Mio. Euro aus der zum Schlecker-Imperium gehörenden Logistik-Firma LDG herausgezogen - nur Tage bevor der Konzern in Insolvenz ging. Schleckers Frau war im Stuttgarter Strafprozess anfangs auch angeklagt, das Verfahren gegen sie wurde aber eingestellt.

Illegale Zahlungen erlaubt

In Linz geht es um Darlehen in Höhe von 174 Mio. Euro, die zwischen 2008 und 2011 von Schlecker Österreich an den Gesellschafter in Deutschland, den Einzelunternehmer Anton Schlecker, gegangen sein sollen. Der Masseverwalter der ebenfalls insolventen österreichischen Schlecker-Nachfolgefirma dayli, wirft den Schlecker-Kindern und sowie Schleckers Ehefrau vor, sie hätten als Aufsichtsräte der österreichischen Gesellschaft gesetzwidrige Zahlungen genehmigt und nicht verhindert.

APA/Herbert Pfarrhofer

Schlecker, einst größte Drogeriemarktkette Europas, hatte im Jänner 2012 Insolvenz angemeldet. Die Österreich-Tochter wurde im Sommer 2012 rund ein Jahr lang unter dem Namen dayli weitergeführt, bevor sie im Sommer 2013 ebenfalls pleite ging. Knapp 3.500 Mitarbeiter - vorwiegend Frauen - verloren ihren Job.

Ob ein Vergleich möglich ist und ob bzw. wie sich das Stuttgarter Urteil auswirken wird, lasse sich noch nicht sagen, gab sich der Masseverwalter im Vorfeld gegenüber der APA abwartend. Am Dienstag soll erst einmal ein Prozessfahrplan erstellt werden. Dass die Schleckers persönlich nach Linz kommen, ist nicht zu erwarten. Sollte ein Vergleich möglich sein, könne es schnell gehen, erklärte der Masseverwalter, andernfalls könnte sich der Prozess Jahre hinziehen.

Weiteres juristisches Ungemach droht der Familie laut der „Wirtschaftswoche“ noch im sächsischen Zwickau: Dort will der Insolvenzverwalter eines früheren Schlecker-Personaldienstleisters ebenfalls Geld zurück. Das Verfahren läuft bereits.

