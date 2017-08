Zwei Tage feiern bei ORF OÖ Schlagerbühne

Am Freitag Nachmittag begann das Linzer „Krone“-Fest. Bei freiem Eintritt verwandelt sich die Innenstadt für zwei Tage in eine große Musikbühne. Am Pfarrplatz geben beliebte Schlagerstars auf der ORF OÖ Schlagerbühne ihre Hits zum Besten.

Sechs Stunden lang war der Linzer Pfarrplatz im Ausnahmezustand. Ab 16.00 gaben die Stars der Schlagerszene ihre größten Hits zum Besten - da blieb kein Bein still, denn die Sänger wissen genau, wie sie ihre Fans zum Feiern bringen können.

zurück von weiter

Schon seit dem frühen Nachmittag herrschte dichtes Gedränge am Linzer Pfarrplatz vor der ORF OÖ Bühne, um noch einen Sitzplatz zu ergattern und den Stars zu nah wie möglich zu kommen. Bis zum großen Finale, das die Paldauer hinlegten, füllte sich der Platz dann mit hunderten Schlagerfans. Eines ist klar: Mit der Show ist es noch nicht vorbei, es wird noch eine lange Freitagnacht.

ORF

Es ist bereits die 17. Ausgabe des größten Open Airs in Oberösterreich. Wieder werden hunderttausende Gäste beim „Krone“-Fest erwartet.

Ab Samstag Herbstwetter

Die Wetterprognose sieht weniger fröhlich aus: Zwar soll das Sommerwetter am Freitag noch halten, in der Nacht können dann über Linz Gewitter ziehen. Samstagfrüh und -vormittag wird es regnen, am Nachmittag lockert das Wetter wieder auf, es bleibt kühl aber trocken. Mehr dazu: wetter.ORF.at

Linz als Partybühne Das Linzer „Krone“-Fest verwandelt die Innenstadt am Freitag und Samstag wieder in eine große Party-Location.

Freitag, 18.8.

16.00 Uhr: Innkreis Buam

17.15 Uhr: Lara Bianca Fuchs

18.00 Uhr: Schneiderwirt Trio

19.15 Uhr: Mario & Christoph

20.00 Uhr: Melissa Naschenweng

21.00 Uhr: Die Paldauer

Samstag, 19.8.

11.30 Uhr: „Krone"Frühschoppen mit den Edlseern

14.00 Uhr: Die Granaten

15.00 Uhr: Spitzbua Markus

16.00 Uhr: Die Echt Urigen Mander

17.00 Uhr: Marlena Martinelli

18.00 Uhr: Die Dorfstürmer

19.00 Uhr: Petra Frey - musste krankheitshalber absagen!

19.00 Uhr: Julia Buchner

20.00 Uhr: Nordwand

21.00 Uhr: Bernhard Brink

Link: