Radio OÖ ist Nummer 1 - 373.000 Hörer täglich

Überaus erfolgreich ist das erste Halbjahr 2016 für ORF Radio Oberösterreich verlaufen: Der Radiotest von GfK Austria bescheinigt dem Sender erneut die Marktführerschaft unter den Regionalradios - 373.000 hören täglich Radio OÖ.

Nicht nur auf dem Gesamtradiomarkt, sondern auch in der Zielgruppe 35+ zeigen die Daten eine hohe Reichweite und eine große Beliebtheit von Radio Oberösterreich. Mit 34 Prozent Marktanteil erreicht der Sender einen fast fünfmal höheren Wert als der nächstgelegene regionale Mitbewerber (Mo. – Fr., 35+). Mit einer Reichweite von 35,8 Prozent in dieser Zielgruppe liegt Radio Oberösterreich beinahe dreimal höher als der nächstliegende Mitbewerber.

Thomas Riha

Jeder Dritte hört Radio OÖ

Das bedeutet, dass jeder Dritte in Oberösterreich täglich Radio Oberösterreich hört (Mo. – Fr., 35+). Stabil sind die Werte bei den jüngeren Hörern in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen, in der Hitradio Ö3 mit 41 Prozent Marktanteil einmal mehr der klare Marktführer auch in Oberösterreich ist (Mo. – Fr., 14 – 49).

Beste Musik und Top-Nachrichten aus der Region

„373.000 Menschen hören jeden Tag (Mo. – Fr.) in unserem Sendegebiet Radio Oberösterreich. So eine große Zahl erreicht man nur, wenn man Tag für Tag alles daran setzt, für die Menschen im Land die beste Musik auszuwählen und sie mit den Top-Nachrichten aus ihrer Region zu versorgen“, ist ORF-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer mit dem Ergebnis des aktuellen Radiotests sehr zufrieden.

„Wir versuchen seit Jahren sehr konsequent, mit unseren Moderatoren und Reportern im ganzen Land unterwegs zu sein und aus allen Regionen Oberösterreichs zu berichten. Wir machen nicht nur Programm für die Menschen im Land, sondern auch mit ihnen. Deswegen schenken sie uns auch ihr Vertrauen und hören jeden Tag Radio Oberösterreich. Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken“, so Rammerstorfer.

ORF

Sommerradio, Open Air, Lieblingswirtshaus

Auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 war das Team von ORF Radio Oberösterreich wieder im gesamten Bundesland unterwegs. „Mein Sommerradio“ berichtete während der Sommerferien aus 45 Gemeinden und holte nicht nur die Orte, sondern auch die Menschen aus diesen Regionen vor den Vorhang. Das „Radio Oberösterreich Sommer Open Air“ in Bad Schallerbach begeisterte wie jedes Jahr tausende Hörerinnen und Hörer mit Stars wie Hot Chocolate oder den Rubettes. „Mein Lieblingswirtshaus“ stellt Sonntag für Sonntag die schönsten Gasthäuser Oberösterreichs mit ihren Gästen und Schmankerln vor.

„Und kommenden Sonntag beginnt wieder unsere äußerst beliebte Aktion ‚Lust aufs Wandern‘ mit dem ORF Oberösterreich“, kündigt Kurt Rammerstorfer an. „Bei vier ausgewählten Wandertouren werden uns sicherlich auch heuer wieder zehntausende Oberösterreicher durch die schönsten Gegenden des Landes begleiten!“

Sehr stark präsentiert sich einmal mehr die gesamte ORF-Radioflotte in Oberösterreich, denn mit 69 Prozent Marktanteil und 64,6 Prozent Reichweite ist der ORF mit seinen Radioangeboten im ersten Halbjahr 2016 klarer Marktführer. Rund zwei von drei Oberösterreichern hören jeden Tag eines der ORF Radioprogramme.