Bei Fuchsjagd Balkontür durchlöchert

Ein 22-Jähriger aus St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) soll versucht haben, einen Fuchs mit einem Jagdgewehr zu erlegen. Dabei hat er auch eine Balkontür eines Wohnhauses durchschossen. Die Bewohner blieben unverletzt.

Durch einen lauten Knall wachte ein 50-Jähriger aus St. Georgen Dienstagnacht um 1.30 Uhr auf. Von seinem Fenster aus konnte er dann eine ihm unbekannte männliche Person mit einer Stirnlampe in der Wiese vor seinem Haus erspähen, die gerade die Wiese absuchte. Dann fuhr der Unbekannte mit einem Auto davon.

Junger Schütze angezeigt

Die Balkontür zum Schlafzimmer sei völlig durchlöchert gewesen, so der 50-Jährige gegenüber der Polizei. Neben Glasscherben fand er auch ein Einschussloch und ein Projektil. Die Polizei forschte den 22-jährigen Schützen aus. In der Dunkelheit wollte er mit einem Jagdgewehr einen Fuchs auf der Wiese vor dem Wohnhaus erlegen, so das Polizeiprotokoll.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Waffenverbot verhängt und er musste alle Waffen abgeben. Der Schütze wird bei der Staatsanwaltschaft Wels und bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.