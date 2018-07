LKW in 30.000 Volt-Leitung gefahren

In Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) ist am Dienstagnachmittag der LKW eines Entsorgungsunternehmens mit einem Container in eine 30.000 Volt-Mittelspannungsleitung geraten. Für die Löscharbeiten waren 2.000 Bewohner ohne Strom.

Der LKW stand sofort in Brand. Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wurde aber mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Strom für Loscharbeiten abgeschalten

Die Feuerwehr musste den Strom weiträumig abschalten, bevor sie mit den Löscharbeiten beginnen konnte.

Rund 2.000 Stromkunden in Micheldorf und Umgebung waren rund eine dreiviertel Stunde ohne Strom. Derzeit sind noch rund 300 Kundenanlagen betroffen.