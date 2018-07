Jäger bastelte Drahtfalle für Motorradfahrer

Ein Jäger muss sich am Dienstag am Landesgericht Ried wegen versuchter schwerer Körperverletzung verantworten. Der 47-Jährige soll in seinem Revier ein Drahtseil gespannt haben, um einen Motorradfahrer an der Durchfahrt zu hindern.

Der Jäger streitet das Vorhaben nicht ab. Immer wieder soll der Motorradfahrer in seinen Wald gefahren sein. Mit dem Drahtseil habe er ihn aufhalten und schließlich zur Rede stellen wollen, rechtfertigt sich der Jäger, der sein Revier in Neukirchen an der Enknach hat.

Draht rechtzeitig entdeckt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen vor, Anfang Mai ein vier Meter langes, dünnes Drahtseil in 1,70 Meter Höhe über einem Waldweg zwischen zwei Bäumen gespannt zu haben. Drei Tage soll die Drahtfalle montiert gewesen sein, ehe sie zufällig von einer Radfahrerin entdeckt wurde. Die Mountainbikerin machte in unmittelbarer Nähe eine Pause, als sie den Eisendraht bemerkte und die Polizei verständigte.

Bis zu fünf Jahre Haft

Der Waidmann ist geständig. Obwohl niemand verletzt wurde, drohen ihm im Falle eines Schuldspruchs bis zu fünf Jahre Haft.

