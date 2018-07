Theater im Hof mit irischer Komödie

Mit dem neuen Spielort im Innenhof des Florianer Freihauses in Enns zog das Theater im Hof im Vorjahr bereits mehr als 3000 Besucher an. Heuer setzt Intendant Christian Himmelbauer auf eine irische Komödie.

In der nunmehr dritten Produktion am neuen Spielort weht dem Publikum die raue Luft der irischen See entgegen. Mit „Der Held aus dem Westen“ in einer dem oberösterreichischen Sprachidiom angepassten Fassung setzt Intendant Christian Himmelbauer auf ein freches und gleichzeitig abgründiges Schauspiel des Iren John Millington Synge über die Macht der Worte.

Löste die Uraufführung 1907 noch den größten Skandal der irischen Theatergeschichte aus, gehört der „Held aus dem Westen“ heute zu den meistgespielten Komödien.

Eigene musikalische Umrahmung

Theaterleiter Christian Himmelbauer führt nicht nur Regie, er schlüpft auch in die Rolle eines irischen Bauern, in der Hauptrolle des vermeintlichen Vatermörders führt Adrian Stowasser die Bevölkerung mit seinen Geschichten an der Nase herum. Zum Markenzeichen der Produktionen des Ennser Sommertheaters gehört eine eigene musikalische Umrahmung.

Premiere ist am Freitag, 6. Juli, bis 4. August folgen 15 weitere Vorstellungen. Bei Schlechtwetter übersiedeln Ensemble und Publikum in die angrenzende Garage.

