Großmutter im Drogenrausch bedroht

Ein Mann aus dem Bezirk Kirchdorf hat nach dem Konsum von Cannabis und Alkohol in der Nacht auf Sonntag durchgedreht. Er bedrohte seine 78-jährige Großmutter mit einem Messer, schlug und quälte seinen Hund und zertrümmerte Möbel.

Der 21-jährige Arbeitslose konsumierte am Wochenende offenbar größere Mengen an Alkohol und Cannabis. Im Rausch kehrte er zurück in das Haus in Kirchdorf, in dem er mit seiner 78-jährigen Großmutter lebt. Dort angekommen soll der junge Mann einen fürchterlichen Wutanfall gehabt haben.

Hunde über Stiege gertretn

Laut Polizeiprotokoll quälte er seinen Hund und trat ihn mit den Füßen so heftig, dass das Tier über eine Stiege vom ersten Stock ins Erdgeschoß flog. Außerdem warf er in seiner Wut auch Möbel durch die Wohnung und zertrümmerte sie. Mit einem Messer bedrohte der 21-jährige dann seine Großmutter und wollte auch den Hund damit verletzen.

Der 78-Jährigen gelang es, aus dem Haus zu flüchten und die Polizei zu alarmieren. Die Beamten konnten den rabiaten Mann festnehmen und mitnehmen.

Arrestzelle überflutet

In der Arrestzelle der Inspektion Kirchdorf wütete der 21-Jährige weiter. Während er unbeobachtet war, zog er sich sein T-Shirt aus, warf es durch die Gitterstäbe in das davorliegende Waschbecken und schaffte es, mit seinen Zehen den Wasserhahn zu erreichen und aufzudrehen. Wegen des T-Shirts verstopfte der Abfluss im Becken, das Wasser floss über und flutete den Anhalteraum. Erst nach etwa einer Viertelstunde wurde die Überschwemmung bemerkt.

In Justizanstalt gebracht

Der Schaden steht noch nicht fest. Der rabiate 21-Jährige wurde vorerst in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Außerdem wurde gegen ihn ein Betretungsverbot für das Haus der Großmutter ausgesprochen.