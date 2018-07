Betriebsversammlungen: Kein Verkehrschaos

Am Montag ist es wegen der Betriebsversammlungen bei ÖBB und Postbus nicht zum befürchteten Verkehrschaos gekommen. Viele, die von Bus oder Bahn aufs Auto umgestiegen sind, dürften sich früher auf den Weg gemacht haben.

Die Gewerkschaft vida hat in der Vorwoche zu den Betriebsversammlungen aufgerufen, die in allen größeren Bahnhöfen in ganz Österreich abgehalten werden und sich gegen die Pläne der Bundesregierung, den Zwölfstundentag einzuführen, richten.

30 bis 40 Züge fallen aus

Der Pressesprecher der ÖBB in Oberösterreich, Karl Leitner, berichtete im Interview mit dem ORF Oberösterreich von „30 bis 40 Zügen, die in Oberösterreich ausfallen, darunter Railjets auf der Weststrecke, etwa die Züge um 7.30, 8.30 und 9.30 Uhr Richtung Wien“. Auch auf der Mattigtalbahn, der Hausruckbahn und der Ennstalstrecke fallen laut Leitner aus, unberührt von den Maßnahmen der Gewerkschaft blieben dagegen die Salzkammergut- und die Almtalstrecke, so Leitner. Als Informationsquellen für Passagiere empfiehlt der ÖBB-Sprecher die Homepage der ÖBB und die diversen Social-Media-Kanäle der Bundesbahnen.

Kein Chaos im Frühverkehr

Erwartet wurde, dass viele Bahn- und Buspendler heute auf das Auto umsteigen, damit sie rechtzeitig in die Arbeit kommen. Um 7.40 Uhr waren das Verkehrsaufkommen und die Staus im Frühverkehr laut Verkehrsredaktion von Radio Oberösterreich nur etwas stärker oder länger als an sonstigen Montagen.

Größte Betriebsversammlung in Linzer Hauptbahnhof

Die Betriebsversammlungen zu dem von der Regierung geplanten Möglichkeit eines Zwölfstundentages finden an allen größeren Bahnhöfen statt, die größte am Linzer Hauptbahnhof. Dort werden kurz nach 7.00 Uhr früh rund 500 Mitarbeiter von ÖBB und Postbus erwartet, so Helmut Woisetschläger von der Gewerkschaft vida: „Das was wir jetzt machen können ist, die Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu informieren – und auch die Auswirkungen“. Bis 9.00 Uhr sollen die Betriebsversammlungen dauern.

Dass ausgerechnet der Montagmorgen für die Versammlungen gewählt wurde, dürfte viele Pendler verärgern. Die Gewerkschaft wollte die Versammlung unbedingt noch vor dem Parlamentsbeschluss am Mittwoch abhalten, hieß es dazu.

