Kurioser Brand in Sierning

Eine Verkettung unglücklicher Umstände hat in Sierning dazu geführt, dass am Sonntagabend in einem Haus gleich zweimal Feuer ausgebrochen ist. Erst steckte Asche eine Mülltonne in Brand, dann fing auch noch ein Topf mit Öl Feuer.

Die Hausbewohner hatten zu Mittag gegrillt und der 31-jährige Hausbesitzer hatte die seiner Meinung nach ausgekühlte Asche in einer Mülltonne entsorgt. Es dürften allerdings noch Glutreste dabei gewesen sein, denn am frühen Abend entstand in der Mülltonne ein Brand, der die Kunststofftonne schmelzen ließ und auf den Vollwärmeschutz und ein Fensterbrett der Garage übergriff.

Topf mit heißem Öl vergessen

Der Hausbesitzer bemerkte den Brand und begann zu löschen. Auch seine Lebensgefährtin eilte aus der Küche herbei, um zu helfen. In der Hektik vergaß die Frau einen Topf mit heißem Öl auf dem Herd. Während das Paar draußen löschte, entzündete sich in der Küche das heiße Fett und führte zu einem weiteren Brand.

Brände selbst gelöscht

Die Feuerwehr wurde alarmiert, doch bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es dem Paar schon selbst, beide Brände wieder zu löschen. Es gab keine Verletzten, die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.