Hanfpflanzen in Einfamilienhaus entdeckt

Die Polizei hat am Sonntag in Ampflwang (Bezirk Vöcklabruck) 30 Hanfpflanzen in einem Einfamilienhaus sichergestellt. Die Beamteten beobachteten im Vorfeld, wie ein 30-jähriger Mann aus Regau vor dem Haus Suchtgift erhalten hatte.

Bei der anschließenden Einvernahme hatte der Mann 2,8 Gramm Cannabiskraut bei sich. Nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde mit einem Suchtmittelspürhund eine Hausdurchsuchung gemacht. Dabei wurden die Pflanzen entdeckt.

Speed und weitere getrocknete Pflanzenteile

Der Hausbewohner, ein 35-jähriger Ampflwanger, wird angezeigt. Die Beamten stellten außerdem Speed und verschiedene Behälter mit Blüten- und Blätterresten sicher, teilte die Polizei mit.