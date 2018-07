Zwei Autofahrer nach Fahrerflucht gesucht

Zwei Autofahrer sind an diesem Wochenende davongefahren, nachdem sie andere Verkehrsteilnehmer verletzt haben: In Gunskirchen wurde ein Radfahrer, in Ebensee ein Fußgänger niedergestoßen. Die Polizei sucht die Verursacher.

Gegen 2.30 Uhr am Sonntag waren drei Fußgänger unterwegs durch Ebensee (Bezirk Gmunden) laut Polizei auf der rechten Seite der Straße. Nachdem ein Autofahrer sie überholt hatte, blieb er plötzlich stehen, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr einen der drei Fußgänger nieder, so die Polizei in einer Medienaussendung am Sonntag – und fuhr anschließend davon. Der 20-jährige Fußgänger wurde im Brustbereich und am Fuß verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Bad Ischl gebracht.

Frage der Absicht noch ungeklärt

Zu der Frage, ob der Lenker den Mann absichtlich angefahren habe oder nicht, könne man noch keine Angabe machen, hieß es von der Polizei. Zwar habe man eine Vermutung, wer der Lenker gewesen sei, weil sich die beiden Begleiter des Verletzten das Kennzeichen merken konnten.

Aber man habe mit dem Zulassungsbesitzer noch nicht sprechen können, hieß es Sonntagmittag. Jedenfalls wird der Lenker angezeigt - wegen des Verdachtes des Imstichlassens eines Verletzen, der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr und der Fahrerflucht.

Radfahrer in Gunskirchen durch Auto gestürzt

Und auch ein zweiter Fall von Fahrerflucht beschäftigt die Polizei: In Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) stürzte am Samstag ein Radfahrer als ihn gegen 15:35 Uhr auf der Wiener Straße (B1) ein Auto überholte und dabei mit dem Seitenspiegel streifte. Der 57-jährige Radfahrer verletzte sich beim Sturz über eine Böschung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun den Lenker eines vermutlich weißen Renault Kombi mit Vöcklabrucker Kennzeichen. Hinweise dazu sind unter der Telefonnummer 059 133 4181 erbeten.