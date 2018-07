Montag: Protest gegen 12-Stundentag bei ÖBB

Im Linzer Frühverkehr befürchtet man ÖBB und Postbus am Montag massive Staus, denn die Gewerkschaft vida ruft wegen des geplanten, möglichen Zwölf-Stundentages zu Betriebsversammlungen auf. Viele Züge und Busse werden ausfallen.

Montagfrüh sind die Stadteinfahrten nach Linz ohnehin zumeist verstopft, dieses Mal könnte es laut Polizei, ÖBB Gewerkschaft aber zu einem Verkehrschaos kommen. Denn der öffentliche Verkehr nach Linz wird aufgrund der Betriebsversammlungen größtenteils ausfallen, sagte ÖBB-Sprecher Karl Leitner am Sonntag gegenüber dem ORF OÖ: „Wir gehen davon aus, dass es zu massiven Einschränkungen und auch Zugausfällen im Frühverkehr kommen wird. Wir tun das Möglichste, um den Verkehr aufrecht zu erhalten, aber wir ersuchen die Kunden, mehr Reisezeit einzuplanen“.

Viele Bahnstrecken betroffen

Viele Züge und Postbusse werden still stehen, nicht nur nach Linz. Auch viele Bahnstrecken am Land sind betroffen. Die Betriebsversammlungen zu dem von der Regierung geplanten Möglichkeit eines Zwölf-Stundentages finden an allen größeren Bahnhöfen statt, die größte am Linzer Hauptbahnhof. Dort werden kurz nach 7.00 Uhr früh rund 500 Mitarbeiter von ÖBB und Postbus erwartet, so Helmut Woisetschläger von der Gewerkschaft vida: „Das was wir jetzt machen können ist, die Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu informieren – und auch die Auswirkungen“.

Dass ausgerechnet der Montagmorgen für die Versammlungen gewählt wurde, dürfte viele Öffi-Pendler verärgern. Die Gewerkschaft wollte die Versammlung unbedingt noch vor dem Parlamentsbeschluss am Mittwoch abhalten, hieß es dazu.

