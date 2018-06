Gastwirt in Haid überfallen

In Haid (Bezirk Linz-Land) ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Wirt von zwei Unbekannten überfallen worden. Die maskierten Täter konnten mit der Kellnerbrieftasche entkommen, so das Polizeiprotokoll am Samstag.

Gegen 4.00 Uhr bemerkte der Gastwirt, dass sich jemand zwischen den Bistro-Tischen vor seinem Lokal verstecken wollte. Der 59-Jährige ging ins Freie, um nachzusehen und wurde von einem maskierten Mann attackiert, schilderte der Mann gegenüber der Polizei. Der Unbekannte versuchte ihm die Kellnerbrieftasche zu entreißen. Plötzlich kam noch ein Maskierter aus Dunkelheit und ging ebenfalls auf den Wirt los.

Mit Kellnerbrieftasche entkommen

Das Opfer konnte sich losreißen, lief ins Lokal und hielt die Tür zu. Lange konnte er die beiden allerdings nicht abhalten, schließlich gelang es ihnen doch, die Tür aufzudrücken. Im Lokal kam es laut Polizei zu einer Rangelei, bei der es den beiden Unbekannten doch noch gelang, an die Brieftasche zu kommen. Die Täter verschwanden dann so schnell wieder, wie sie aufgetaucht waren. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlte von den Räubern vorerst jede Spur.