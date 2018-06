Keine leeren Büros in der Urlaubszeit

Sommerzeit ist gleich Reisezeit - und alle sind weg. So sieht die landläufige Meinung aus, eine Umfrage des Linzer IMAS-Instituts zeigt aber, dass das nicht ganz stimmt. Auch im Sommer sind nie mehr als elf Prozent der Bevölkerung auf Reisen.

Es plant zwar jeder Zweite einen Sommerurlaub, aber selbst am Höhepunkt der Urlaubssaison - in den drei bis vier Wochen Ende Juli und Anfang August - ist nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung tatsächlich auf Reisen, so der Leiter des Meinungsforschungsinstituts IMAS, Paul Eiselsberg.

Nie mehr als elf Prozent gleichzeitig weg

„Man kann davon ausgehen, dass über den Sommer nie mehr als elf Prozent der Bevölkerung unterwegs sind. Das klassische Sommerloch ist eigentlich das Monster von Loch Ness, es spricht jeder darüber, aber es existiert nicht“, sagt der Meinungsforscher.

Junge und gut Verdienende machen mehr Urlaub

Wobei aber sehr wohl deutliche Unterschiede im Urlaubsverhalten feststellbar seien, so Eiselberg: „Wir merken, dass es vor allem zwei Faktoren sind, die für diese Urlaubsfreudigkeit sprechen. Das eine ist das Alter, das andere ist die soziale Schicht. Das heißt, umso jünger und umso mehr Einkommen man hat, desto mehr tendiert man dazu, Urlaub zu machen.“

Thomas Riha

Diejenigen, die verreisen, fahren zum überwiegenden Teil ins Ausland - und zwar durchaus lange, im Schnitt fast zwei Wochen.

