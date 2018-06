12.000 Menschen sollen gleichzeitig reanimieren

Schnelle Wiederbelebungsmaßnahmen bei einem Herzstillstand können Leben retten. Darauf macht das Klinikum Wels-Grieskirchen aufmerksam - unter anderem mit einem Weltrekordversuch, bei dem 12.000 Menschen gleichzeitig reanimieren sollen.

Alle 45 Minuten erleidet ein Mensch in Österreich einen Herzstillstand. Und vielen könnte das Leben gerettet werden, wenn sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wird. Aber: Nur jeder siebente Österreicher macht das auch, obwohl er es eigentlich könnte.

Weltrekordversuch im September

Um das Bewusstsein für dieses schnelle Handeln im Notfall zur schärfen, wird das Klinikum Wels-Grieskirchen im September einen Weltrekordversuch im Reanimieren starten. 12.000 Menschen sollen dabei gleichzeitig an Puppen das Wiederbeleben üben.

ORF

Denn: Wirklich jeder könne wiederbeleben, so Rainer Trawöger vom Projektteam: „Jedermann kann das, ganz egal ob Kinder, Erwachsene oder Pensionisten: In der Mitte des Brustkorbs kräftig drücken, so schnell und so tief, wie es nur möglich ist.“

Anmeldungen erforderlich

Anmeldungen zum Weltrekordversuch der Initiative „Hand aufs Herz“ sind im Internet möglich.

Link: