13. Saison für Welser Arkadenhof Kultursommer

Für kulturelle Vielfalt steht der Arkadenhof Kultursommer (WAKS) in Wels. Das Mehrspartenfestival startet am Freitag in seine 13. Saison. An 22 Tagen gibt es Programm.

Egal ob Musical, Literatur, Kabarett oder Musik: Beim Welser Arkadenhof Kultursommer sprießen Kunst und Kultur an allen Ecken und Enden. Mit seiner Vielfalt ist das Festival nicht umsonst Teil der neuen Dachmarke OÖ Kultursommer geworden.

Von „Movida Sisters“ bis Kurt Palm

Künstlergruppen wie die „Movida Sisters“, die das Publikum in die wonneselige Schellackzeit der 1940iger und 1950iger Zeit entführen, Autor Kurt Palm mit seinem aktuellen Buch „Strandbadrevolution“ oder ein Streifzug durch die Welt der Operette mit Bariton Armin Stockerer sorgen für jede Menge Abwechslung an den 22 Spieltagen.

Pavillon im Park des Palais Tilly wird bespielt

Zusätzlich zu der bekannten Spielstätte im Arkadenhof Freiung 35 wird heuer auch wieder der stimmungsvolle Pavillon im Park des Palais Tilly. Offiziell eröffnet wird der Welser Arkadenhof Kultursommer Freitagabend.

Link: