Tür in Kindergarten zersplittert - Kind verletzt

Glimpflich ausgegangen ist Donnerstagvormittag ein Zwischenfall in einem Kindergarten in Kematen an der Krems (Bezirk Linz-Land). Ein Mädchen erlitt leichte Verletzungen, als eine Glastür zersplitterte.

Kurz nach 7.00 wurde die Dreijährige von ihrer Mutter in den Kindergarten gebracht. Die Dreijährige schob im Eingangsbereich eine Glastür auf, dabei ging die Tür aber weiter auf als vorgesehen.

Glassplitter trafen Kind am Kopf

Das Sicherheitsglas zerbrach, herabfallende Glassplitter trafen das Kind am Kopf. Die Dreijährige erlitt leichte Schnittverletzungen du wurde vom Notarzt versorgt, Sicherheitshalber wurde sie in die Kinderambulanz des Linzer Uniklinikums gebracht, konnte das Krankenhaus bis Mittag aber bereits wieder verlassen.

Polizei untersucht Vorfall

Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte.