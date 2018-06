Serie von tödlichen Verkehrsunfällen

In den vergangenen zwei Wochen sind sieben Menschen auf Oberösterreichs Straßen ums Leben gekommen. Unter den Opfern dieser Verkehrsunfälle waren auffallend viele junge Verkehrsteilnehmer.

Das jüngste Unglück passierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ein 22-Jähriger starb in Pinsdorf (Bezirk Gmunden) nach einem mißglückten Überholmanöver. Die Rettungskräfte konnten für den Mann aus dem Bezirk Gmunden nichts mehr tun. Sein Wagen hatte beim Überholen in der Nacht auf Mittwoch eine Leitplanke touchiert und war in der Wiese gelandet.

Linz und Regau

In der Nacht auf Montag kam ein 54-jähriger Autofahrer aus Leonding nach einer Kollision mit einem Lkw in Linz ums Leben. Am vergangenen Sonntag forderte ein Frontalzusammenstoß zweier Autos in Regau (Bezirk Vöcklabruck) ein Menschenleben. Der Wagen eines 24-Jährigen stieß mit dem in das Fahrzeug eines 62-jährigen Mannes zusammen, er starb noch an der Unfallstelle.

Moped- und Motorradfahrer

Eine Woche davor wurde ein 15-jähriges Mädchen auf seinem Moped beim Überqueren einer Straße (Bezirk Grieskirchen) von einem Auto gerammt. Für das Mädchen aus Taufkirchen an der Trattnach kam jede Hilfe zu spät. An diesem Wochenende kamen noch zwei Motorradfahrer im Alter von 30 und 62 Jahren im Bezirk Kirchdorf und im Bezirk Schärding ums Leben.

Am Freitag vor diesem Wochenende, dem 15. Juni, führte ein missglücktes Überholmanöver in Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen) zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw der Post. Der 47jährige Autolenker starb.

