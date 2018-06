Mindestsicherungsmodell könnte kippen

Die von ÖVP und FPÖ in OÖ beschlossene Mindestsicherung neu könnte vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) kippen. Darauf deutet zumindest ein Schreiben der EU-Kommission an den EuGH hin, das der Landtagsabgeordnete Stefan Kaineder (Grüne) aus EU-Kreisen zugespielt bekommen hat.

Zuerst hatte sich das Landesverwaltungsgericht mit der Causa beschäftigt und die Frage nach der Rechtskonformität an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben. Und der wiederum hat eine Stellungnahme von der EU-Kommission eingeholt. Und genau diese Stellungnahme - also die Antwort der Kommission an den EuGH - hat Kaineder in Händen.

„Kein Unterschied zwischen Asylberechtigten“

Kaineder sagte Mittwochmittag gegenüber ORF-Redakteur Gernot Ecker: „In dieser Stellungnahme der EU-Kommission steht jetzt drinnen, was wir alle vermutet und worauf wir hingewiesen haben. Nämlich, dass man keinen Unterschied zwischen Asylberichtigten mit befristetem Aufenthaltsstatus und Asylberechtigten ohne befristeten Aufenthaltsstatus machen darf. Das haben uns auch alle Rechtsexperten bestätigt, und darauf weisen wir als Grüne seit eineinhalb Jahren hin. Es ist davon auszugehen, dass der Europäische Gerichtshof diese Regelung aus Oberösterreich kippen wird.“

Kaineder: „Auch Deckelung könnte kippen“

Auf die Frage, ob die gesamte Mindestsicherungsregel in Oberösterreich kippen würde, wenn der Europäische Gerichtshof die Stellungnahme der EU-Kommission übernehmen würde, sagte Kaineder: „Zumindest der Bereich, der davon erfasst wird. Das heißt, es darf keine Unterschiede bei der Mindestsicherung geben, egal welche Aufenthaltsdauer die Asylwerber haben. Diese Regelung müssten wir dann sofort im oberösterreichischen Mindestsicherungsgesetz ändern. Der zweite Bereich, der jetzt beim österreichischen Verfassungsgerichthof anhängig ist, nämlich, ob es eine Deckelung auf 1.500 Euro geben darf, ist auch gerade in Brüssel. Auch da gehe ich davon aus, dass dies gekippt wird.“

„Jetzt zeigt sich, dass in der Verfassung ein paar Dinge geregelt sind, über die auch eine schwarz-blaue Regierung nicht drüber kann“, sagte Kaineder. Die Mindestsicherung müsse Armut bekämpfen, und das tue sie seit eineinhalb Jahren in Oberösterreich nicht mehr, so der Sozialsprecher der Grünen.

