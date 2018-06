Tödlicher Unfall nach Überholmanöver

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Goisern ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem missglückten Überholmanöver in Pinsdorf (Bezirk Gmunden) ums Leben gekommen.

Der Lenker touchierte gegen 00.25 Uhr bei einem Überholmanöver auf der B145 von Gmunden in Richtung Vöcklabruck die Leitplanke, geriet von der Fahrbahn ab und landete in einem Wiesenstück. Der junge Mann überlebte den Aufprall nicht, so die Polizei.

Bundesstraße erschwert passierbar

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Lenkers festgestellt werden. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beiden Fahrtrichtungen für einige Zeit erschwert passierbar. Die Feuerwehren Wiesen und Aurachkirchen führten die Aufräumarbeiten durch.