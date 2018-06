Raubüberfälle in Braunau und Traun

Zwei Raubüberfälle beschäftigen zurzeit die Polizei. In Braunau schlugen zwei Unbekannte einen 40-jährigen Mann nieder und raubten ihn aus. Und in Traun wurde eine 22-Jährige von einem Burschen angefallen und zu Boden gestoßen.

Die 22-jährige Frau blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag am Bahnsteig St. Martin. Die junge Frau hielt ihr Handy in der Hand, als der etwa 20-jährige Bursch auf sie zukam und nach dem Telefon greifen wollte.

Frau von hinten gepackt und niedergestoßen

Sie versuchte zu flüchten, wurde dann aber vom Täter von hinten gepackt und zu Boden gestoßen. Dann schnappte sich der Unbekannte das Handy und lief davon. Die Polizei Traun bittet um Hinweise. Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat kurze Haare mit sogenannten Geheimratsecken. Er trug eine dunkle Jacke und eine blaue Hose.

Opfer schleppte sich noch zur Polizei

Und in Braunau schlugen zwei Männer einen Nachtschwärmer im Palmpark brutal nieder und raubten ihm die Geldbörse samt 120 Euro. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag gegen 3.00 Uhr, wurde aber jetzt erst bekannt. Das Opfer, ein 40-Jähriger aus Mining, soll laut Polizei zu dem Zeitpunkt alkoholisiert gewesen sein. Der stark blutende Mann schleppte sich noch selbst zur Polizei, wo er sofort versorgt wurde. Dann wurde er ins Spital gebracht.