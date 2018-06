Oberösterreich hat die besten Mathe-Maturanten

Die oberösterreichischen Maturanten haben im Bundesvergleich noch am besten abgeschnitten. Sowohl in den AHS als auch in den berufsbildenden Schulen gab es in unserem Bundesland die wenigsten Fünfer in der Matura.

16 Prozent der Schüler sind an den AHS geflogen, 15 Prozent an den BHS. Oberösterreich liegt da deutlich unter dem Bundesländerschnitt. Österreichweit sieht das Bild trüb aus: In Mathematik ist etwa jede vierte Maturantin und jeder achte Maturant durchgefallen.

APA

An den AHS gab es damit in Österreich rund doppelt so viele Fünfer wie 2015 und 2017 und gleich viele wie 2016. An den BHS, wo die Zentralmatura erst ein Jahr später startete, ist es das bisher schlechteste Ergebnis: 2016 waren 13 Prozent der Arbeiten negativ, 2017 neun Prozent.

Dass Oberösterreich so gut abschnitt, sei aber „kein Grund sich zurückzulehnen", wie Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) betonen: „Die ersten Plätze bei den Ergebnissen der Zentralmatura, sowohl an den AHS als auch an den BHS, sind ein Anlass zur Freude und wir gratulieren den Schülern ganz herzlich dazu.“