25 Jahre StifterHaus Linz

Über 100.000 Besucher und mehr als 1.600 Veranstaltungen - das ist die Bilanz des StifterHauses in Linz, das heuer 25-jähriges Jubiläum feiert. „Weiter wachsen“ lautet das Motto zum halbrunden Geburtstag.

Es war der 125. Todestag von Adalbert Stifter, als am 28. Jänner 1993 sein Wohn- und Sterbehaus nach einer Generalsanierung und einem Umbau wieder seine Pforten öffnete. Egal ob Lesungen, Tagungen, Symposien, Koolloquien, Filmvorführungen oder Ausstellungen - 1.627 Veranstaltungen sind seitdem über die Bühne gegangen.

„Ein eigenwilliges Wesen geworden“

Die Direktorin des StifterHauses, Petra-Maria Dallinger, über die Entwicklung: „Es war von Anfang an alles schon da, als das Adalbert Stifter Institut des Landes OÖ 1950 gegründet wurde. Am Anfang war es nur eine Idee, und jetzt ist es ein sehr lebendiges, eigendynamisches und eigenwilliges Wesen geworden. Wir haben vom Dachgeschoss bis zum Parterre Literatur und Sprache in all ihren Formen.“

Lesung von Reinhard Kaiser-Mühlecker

Gefeiert werden die 25 Jahre mit einem Festakt am kommenden Freitag. Zu Gast ist unter anderem der gebürtige Kirchdorfer Autor Reinhard Kaiser-Mühlecker. Er liest aus einem noch unveröffentlichten Roman.

