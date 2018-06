Neuer Ausflugsführer für Oberösterreich

Oberösterreich ist unter anderem ein Land der Ausflüge und damit der Ausflügler. Diesem Faktum trägt ein neuer Reiseführer Rechnung, der vom Oberösterreich Tourismus herausgegeben wurde.

Einmal über den Wipfeln der Bäume wandern: Der 2005 eröffnete Baumkronenweg ist sozusagen einer der Urväter eines LEADER-Projekts in Oberösterreich und hat inzwischen etliche Nachahmer gefunden. 168 Ausflugs- und Tipps finden sich jetzt zusammengefasst im neuen Reiseführer. Etwa der Bienenhof am Attersee oder die alte Hackenschmiede in Bad Wimsbach Neydharting.

ORF

Touristen und Tagesausflügler als Zielgruppe

Zielgruppe des neuen Reiseführers sind nicht nur Touristen, so Andreas Winkelhofer vom Oberösterreich Tourismus: Die Oberösterreicher haben ein großes Tagesausflugsaufkommen. 70 Prozent der Tagesausflüge von Oberösterreichern werden zu Tagesausflugszielen in Oberösterreich gemacht. Das sind 21,5 Millionen in einem Jahr.“ Und diese bringen pro Jahr Umsätze in der Höhe von knapp 750 Millionen Euro bei diesen LEADER-Projekten und den dazugehörenden Regionen.

„Wir fördern die Eigeninitiative“

LEADER steht dabei für ein EU-Programm für den ländlichen Raum. 20 LEADER-Regionen gibt es in Oberösterreich, Projekte erhalten im Schnitt eine Anschubfinanzierungen zwischen 20.000 und 100.000 Euro, möglich gemacht durch EU-Mittel, so Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (ÖVP): „Es geht um den Anstoß und um Ideen auf den Boden zu bringen. Wir fördern nicht 100 Prozent, sondern den Anstoß, und dann braucht es Eigeninitiative, die großartig stattfindet."

Ausflugstipps ab sofort im Internet

Der Reiseführer mit einer Auflage von voerst 30.000 Stück soll ab Montag aufliegen. Im Internet sind die 168 Ausflugstipps ab sofort abrufbar.

Link: