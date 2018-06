Bad Schallerbach Attacke: Weitere Festnahme

Im jenem Fall, bei dem drei Männer in Bad Schallerbach einen 54-Jährigen krankenhausreif geschlagen haben, gibt es jetzt die nächste Verhaftung. Der Bruder des Haupttäters konnte auf dem Münchener Flughafen gefasst werden.

Die Behörden gingen davon aus, dass die beiden Brüder sich in die Türkei abgesetzt hätten und erließen rasch einen europäischen Haftbefehl. Dieser führte jetzt zur Festnahme des 28-jährigen Bruders. Der Mann wollte von Antalya kommend auf dem Flughafen in München einreisen. Bei den dortigen Kontrollen flog er auf und wurde festgenommen.

Haupttäter weiter flüchtig

Derzeit sitzt der Verdächtige in der Justizanstalt Landshut, das Auslieferungsverfahren läuft. In Österreich wartet ein Prozess wegen schwerer Nötigung, Freiheitsentziehung, schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung auf ihn. Der Haupttäter, sein 32-jähriger Bruder, ist weiter flüchtig.

laumat.at

Die Geschichte hatte vor zwei Wochen für großes Aufsehen gesorgt: Ein in Bad Schallerbach 32-jähriger Oberösterreicher türkischer Abstammung hatte gemeinsam mit seinem Vater und seinem 28-jährigen Bruder den Liebhaber seiner Ehefrau per SMS in eine Falle gelockt. Die drei Männer sollen ihr Opfer dann mit einer Stahlrute und einem Baseballschläger krankenhausreif geschlagen haben. Der 28-jährige Bruder soll auch mit einer Pistole auf das 54-jährigen Prügelopfer gezielt haben. Die drei Schläger flüchteten nach der Tat, lediglich der Vater konnte kurz darauf festgenommen werden.

