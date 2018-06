Gesuchter Betrüger in Dubai gefasst

Nächster Erfolg für Oberösterreichs Zielfahnder: Ein 43-jähriger rechtskräftig wegen Betruges verurteilter Linzer konnte in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gefasst werden.

Vor knapp zwei Jahren wurde der 43-Jährige rechtskräftig zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Strafe trat er aber nicht an und tauchte unter. Das Landesgericht Linz ordnete seine Festnahme an, seither fehlte von ihm aber jede Spur.

Internationale Zusammenarbeit

Zielfahnder konnten ihn jetzt aufspüren, sagt Alexander Riedler vom Landeskriminalamt. Er konnte in Dubai lokalisiert werden. „Über das Bundeskriminalamt mit Zielfahndern und Interpol konnten wir ihn finden“, so Riedler. Die dortigen Behörden konnten den 43-Jährigen festnehmen. Der Linzer wartet nun in Dubai auf seine Auslieferung.

Warten auf gefassten Mörder

Die Justiz muss sich auch noch im Fall eines verurteilten 57-Jährigen gedulden. Er wurde 1997 wegen des Mordes an einer 19-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Knapp zwei Monate, nachdem er von einem Freigang nicht in die Justizanstalt Garsten zurückgekehrt war, führten seine Spuren die Zielfahnder in das deutsche Bundesland Sachsen-Anhalt, wo er festgenommen wurde und noch diese Woche nach Österreich ausgeliefert werden soll. Mehr dazu in: „Lebenslanger“ nutzte Ausgang zur Flucht (ooe.ORF.at)