Beim Pilzesammeln in den Tod gestürzt

In Gosau (Bezirk Gmunden) ist eine Frau beim Pilzesammeln 70 Meter in den Tod gestürzt. Die Pensionistin war alleine in einem Wald unterwegs gewesen. Die Bergrettung fand die tödlich verunglückte Frau in einem Bachbett.

Der Sohn brachte die rüstige Pensionistin bereits Samstagvormittag zu dem Waldstück im Bereich des Gothartl, von wo aus sie sich allein auf die Suche nach Schwammerln machte. Sonntagfrüh wollte der Mann seine Mutter besuchen, doch die 79-Jährige war offenbar von der Schwammerlsuche nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, und der Sohn alarmierte die Bergrettung Gosau.

Suche nach Frau in

Zehn Männer machten sich auf die Suche in dem teilweise sehr unwegsamen Gelände. Gut eine Stunde später war es traurige Gewissheit: Ein Bergretter fand die Vermisste leblos in einem Bachbett. Laut Polizei dürfte die Pensionistin 70 Meter weit abgestürzt sein und sich dabei die tödlichen Verletzungen zugezogen haben. Die Bergrettung barg die Leiche und brachte sie ins Tal.