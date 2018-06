Schauspieler Stefan Matousch verstorben

Das Landestheater Linz trauert um den Schauspieler Stefan Matousch, der seit 20 Jahren ein festes Ensemblemitglied war. Matousch verstarb am Samstag nach langer Krankheit.

„Er wird uns fehlen", sagt Schauspieldirektor Stephan Suschke, „Wir verlieren mit Stefan Matousch einen Menschen, der seine Begabung, seine Klugheit und sein Wissen zu einer außergewöhnlichen Schauspiel-Kunst verband, die über viele Jahre die Zuschauer in ihren Bann zog, sie lachen und nachdenklich machte.“

Landestheater Linz

Stefan Matousch wurde 1948 in Salzburg geboren und absolvierte am dortigen Mozarteum sein Schauspielstudium. In Berlin gründete er das Magische Theater in einem ehemaligen Wirtshaus.

Nach Jahren als Privattheater-Unternehmer folgten Gastverträge an renommierten Bühnen in Deutschland und in der Schweiz. Am Landestheater Linz war er seit 1998 als festes Mitglied des Ensembles in zahlreichen Rollen zu sehen. Zuletzt etwa in „der Alpenkönig und der Menschenfeind“. Am Samstag verstarb Matousch nach langer schwerer Krankheit.