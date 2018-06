Tierische Entspannung beim Ziegenyoga

Es klingt bizarr, entpuppt sich aber bei näherer Betrachtung als Entspannung pur: Ziegenyoga. Der US-Trend ist auch schon in Oberösterreich angekommen. Tierische Entspannung ist in Laakirchen (Bezirk Gmunden) möglich.

Sie turnen nicht mit, die Ziegen schmiegen sich aber gerne auf die Yoga-Matte dazu. Das ist auch Sinn und Zweck der Übung. Nicht Yogaverrenkungen und strenger Positionswechsel, sondern einfach alles rundherum vergessen.

Kuschelige Akrobatik mit Ziegen

Mit den anschmiegsamen Tieren soll das gelingen: „Ziegen strahlen Lebensfreude und Ruhe aus. Sie gehen einfach gerne auf Menschen zu“, erklärt Gerda Obereigner den Trend. Sie ist zertifizierte Trainerin der Österreichischen Gesellschaft für tiergestützte Therapie und Yoga-Instruktor.

Es wird viel gelacht bei so einer tierischen Yogastunde - vielleicht sogar mehr gelacht als geturnt.

Manche Positionen werden ausgelassen, denn kuscheln mit den Ziegen hat einfach Vorrang. So oder so, jeder geht am Ende einer solchen Yoga-Stunde zufrieden nach Hause.