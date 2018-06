15-Jähriger fuhr mit Auto von Mama in Bach

In Leonding hat ein betrunkenere Lenker das Auto seiner Mutter in einen Bach gefahren. Der Bursche ist erst 15 Jahre alt. Der Alkolenker hatte Sonntagfrüh die Gänge verwechselt und war mit dem Wagen in das Wasser gefahren.

Der 15-Jährige hatte sich am Sonntag kurz nach 4.00 Uhr die Autoschlüssel seiner Mama geschnappt. Gemeinsam mit seiner 15-jährigen Freundin wollte er eine heimliche Ausfahrt machen. Die beiden fuhren los, über die Leondinger Straße Richtung Wilhering.

Gänge verwechselt

Doch beim Parkplatz Kürnbergwanderweg baute der betrunkene Bub einen Unfall. Er wollte das Auto wenden, verwechselte aber den ersten Gang und den Rückwärtsgang. Der Wagen machte einen Satz nach hinten und landete in einem Bach. Alle Versuche, den beschädigten Wagen wieder herauszufahren, schlugen fehl. Schließlich musste die Feuerwehr Leonding ausrücken.

1,08 Promille Alkohol

Ein Alkotest bei dem 15-Jährigen ergab 1,08 Promille. Der Jugendliche wird bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.