Feuerwehreinsatz bei Hochzeitsgrillerei

Eine türkische Hochzeitsgrillerei hat am Samstag in Wels einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Bei 2.000 Gästen hatte sich so starker Rauch entwickelt, dass die Einsatzkräfte ausrücken mussten.

In den Innenhöfen zweier Messehallen wurden sechs Griller aufgestellt, um die hungrigen Gäste zu versorgen. In mehreren Notrufen war von einem Brand am Welser Messegelände die Rede gewesen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein Teil des Geländes in dichten Rauch gehüllt. Doch der Grund war rasch lokalisiert: Die sechs Griller, die in den Innenhöfen aufgestellt waren, waren für den dicken Qualm verantwortlich.

Der Rauch lichtete sich allerdings bald, die Hochzeit konnte ungehindert stattfinden. Keiner der 2.000 Hochzeitsgäste wurde verletzt.