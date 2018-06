Ungewöhnlich früher Beginn der Erdäpfelernte

Im Eferdinger Becken hat die Erdäpfelernte früh begonnen. Jubelchöre wollen die Bauern aber nicht anstimmen, denn die frühe Hitze in diesem Jahr und die seit Wochen anhaltende Trockenheit verlangten ihnen einiges ab.

Die Ernte der Heurigen bei den Eferdinger Erdäpfelbauern begann zwei Wochen früher als sonst. Die Landwirtin Manuela Kirchmayr ist mit dem Beginn der Ernte und den bisherigen Erträgen zufrieden, an das Rekordjahr 2017 werde man aber nicht herankommen.

Wetter nicht auf Seite der Bauern

Das Wetter hat heuer nicht so richtig mitgespielt. Im Frühjahr war es lange zu kalt. Deshalb konnten die 32 Erdäpfelbauern der Erzeugergemeinschaft „Eferdinger-Landl“ erst zwei Wochen später pflanzen. Dann folgte das wärmste Quartal der Messgeschichte mit fast durchgehend 90 warmen Tagen. Für Bauern, die keine Möglichkeit zur künstlichen Bewässerung ihrer Felder haben, sei es „sehr schwierig“ gewesen, so Obmann Manfred Schauer, der in diesen Fällen mit bis zu 15 Prozent geringeren Erträgen rechnet.

ORF

Auch Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) bestätigt, dass das Wetter vielen Erdäpfelbauern landauf, landab einiges abverlangt habe und viele beim Ernteertrag durch die Trockenheit Abstriche machen müssten.

Die Bauern hoffen nun auf ein Ende der Hitze und auf Regen, denn hohe Temperaturen bremsen das Wachstum der schmackhaften Knollen.