Alfred Klampfer neuer Bildungsdirektor

LH Thomas Stelzer hat am Freitag den neuen Bildungsdirektor für OÖ präsentiert: Es ist der Vizerektor der Pädagogischen Hochschule Linz, Alfred Klampfer. Die Bildungsdirektion wird unter anderem den Landesschulrat ersetzen.

Mit der Bestellung Klampfers erfolge ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung der von der Bundesregierung 2017 beschlossenen Bildungsreform, so Stelzer. So biete diese etwa im Bereich der Schulautonomie große Chancen.

ORF

Für fünf Jahre bestellt

Der aus Grein stammende, 53-jährige Alfred Klampfer wurde für fünf Jahre zum Bildungsdirektor bestellt und wird mit 1. August die Leitung des Landesschulrats übernehmen. Er folgt damit dem bisherigen Landesschulratspräsidenten Fritz Enzenhofer nach.

Grüne: Gratulation und große Aufgaben

Gratulationen für Alfred Klampfer kommen von den Grünen, deren Klubobmann Gottfried Hirz aber gleichzeitig darauf hinweist, dass auf den neuen Bildungsdirektor große Aufgaben warteten. Hirz nennt in diesem Zusammenhang vor allem die Überbürokratisierung im Schulbereich, die wertvolle Zeit für die pädagogische Arbeit rauben würde.