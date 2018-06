Lenzing plant Zellstoffwerk in Brasilien

Insgesamt 860 Millionen Euro will der Faserhersteller Lenzing gemeinsam mit einem brasilianischen Partner in ein neues Zellstoffwerk in Brasilien investieren. Das gab das Unternehmen Donnerstagabend bekannt.

Lenzing wird dabei mit 51 Prozent die Mehrheit halten. 450.000 Tonnen Faserzellstoff sollen dort im Jahr produziert werden. Um das neue Werk in der Nähe von Sao Paolo auch mit Rohstoff versorgen zu können, haben sich Lenzing und der brasilianische Partner Duratex einen 43.000 Hektar großen zertifizierten Nutzwald gesichert.

Planungen und Genehmigungsverfahren

Jetzt beginnen einmal die Planungen und die Genehmigungsverfahren. Vom Ausgang dieser Schritte hänge die endgültige Investitionsentscheidung ab, heißt es bei Lenzing.

Links: