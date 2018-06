Ohne Führerschein zur Führerscheinkontrolle

Mit einem unbelehrbaren Autofahrer ohne Führerschein hatten Polizisten im Mühlviertel zu tun. Sie hatten den 19-Jährigen vorgeladen, weil sie wussten, dass er ohne Führerschein Auto gefahren war. Er fuhr mit dem Auto vor.

Der junge Mann am Steuer eines Autos ließ die Polizisten stutzig werden. Sie kannten ihn und wussten, dass der er keinen Führerschein besitzt. Weil sie ihn nicht anhalten konnten, riefen sie ihn an und forderten ihn auf, sich beim Posten in Reichenau im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) zu melden.

Erweiterte Befugnisse

Er entschuldigte sich und fuhr mit dem Auto zur Polizeiinspektion. Dort legte er seinen verfälschten Führerschein vor. Dieser sei nur für Mopeds ausgestellt worden, heißt es von der Polizei, die Klasse B habe der Mann händisch hinzugefügt.

Später wieder am Steuer erwischt

Nach Abschluss der Amtshandlung setzte sich der 19-Jährige wieder an das Steuer des Autos und wurde prompt wieder von der Polizei erwischt. Er wird der Staatsanwaltschaft Linz und der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung angezeigt.