Rabiater Pensionist in Einkaufszentrum

Ein 80-jähriger Pensionist hatte seine Frau in einem Einkaufszentrum in Pasching verloren und war zuerst gegenüber einer Mitarbeiterin der Information und dann auch gegenüber den Beamten handgreiflich geworden.

Nachdem er seine Frau während des Einkaufs aus den Augen verloren hatte, ging der 80-Jährige zum Informationsschalter des Einkaufszentrums. Es war offenbar nicht das erste Mal, dass der Mann dort mit diesem Problem ankam, denn eine Mitarbeiterin reagierte mit den Worten „schon wieder“.

Ohrfeige für Frau am Schalter

Das verärgerte den Besucher derart, dass er der Frau durch die Gesprächsöffnung der Schalterverglasung eine Ohrfeige verpasste. Zwei Mitarbeiter des Einkaufszentrums konnten den rabiaten Pensionisten kurz darauf in einem Lebensmittelgeschäft zur Rede stellen.

Dort fing er an zu schreien, versetzte einem der Angestellten einen Stoß und beruhigte sich auch nicht, als zwei Polizisten eintrafen. Die zwei Beamten nahmen ihn deshalb vorläufig fest, wobei der 80-Jährige wild um sich schlug und sie beschimpfte.

„Erinnerungslücken“

In der Polizeiinspektion wurde der Mann schließlich einvernommen - übrigens im Beisein seiner Frau, die inzwischen wieder aufgetaucht war. Nachdem er mit seinem Anwalt telefoniert hatte, gab er an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Der Pensionist wird angezeigt.