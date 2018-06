Längste Hängebrücke der Welt über Linz

In Linz soll die weltweit längste Hängebrücke für Fußgänger über der Donau entstehen. Am Mittwoch wurde das Projekt präsentiert. Mit den Bewilligungen könnte die Hängebrücke Ende 2019 fertig sein.

Das nächste Linzer Brückenprojekt steht in den Startlöchern: In 110 Metern Höhe sollen die Besucher über Linz wandern können. Mit einer Länge von 500 Metern wäre es die weltweit längste Hängebrücke. Startpunkt wäre für Touristen der Zoo am Pöstlingberg. Danach geht aus auf der 1,2 Meter breiten Stahlseilbrücke auf den Freinberg direkt zur Franz-Josefs-Warte.

Kostenpunkt des Bauwerks: 4,5 Millionen Euro. Finanzieren wollen das die privaten Investoren über Besucher-Gebühren. Der Stadt Linz würden keine Kosten entstehen. Vier bis sieben Euro soll ein Ticket kosten, schildert Hannes Dejaco die Idee einer Fußgängerbrücke, auf der man auch Fahrräder schieben kann: „Dadurch kann man den Umweg durch die Stadt vermeiden.“

„Bauen wir doch eine Brücke“

Entstanden ist die Idee bei einem Besuch im deutschen Leipzig. Dort gibt es eine ähnliche Brücke schon. „Dann haben wir eins und eins zusammengezählt“, sagt Dejaco. Denn sein Bruder lebt auf dem Linzer Freinberg und „jammerte immer, dass er mit seinem Rad durch die ganze Stadt muss, wenn er ins Mühlviertel fahren will. Da dachte ich mir, bauen wir doch eine Brücke.“

Zwischen 6.00 und 22.00 Uhr wird sie ganzjährig geöffnet sein. In der Nacht wird die Brücke dezent beleuchtet. 500 Personen könne auf einmal auf dem Übergang gehen und stehen.

Unterstützung aus Politik

Für Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), Stadträtin Regina Fechter (SPÖ) und Stadtrat Markus Hein (FPÖ) ist diese Fußgängerhängebrücke eine Chance: Sie kann ein touristischen Hotspot mit viele Kombi-Möglichkeiten werden. Etwa mit Anschluss der Pöstlingbergbahn, dem Zoo oder auch als Ziel für Kreuzfahrtschiff-Gäste. Grünes Licht also von der Stadtpolitik. Jetzt braucht es das aber auch noch von den Behörden: „Letzte Details und Zeichnungen fehlen noch. Immer Sommer wollen wir einreichen.“

Vogelschutz noch fraglich

Entscheidend wird bei der Weltrekord-Hängebrücke der Vogelschutz werden, hier seien schon Maßnahmen geplant, aber auch der Brückenbereich, der über den Linzer Zoo führt. Auch diesbezüglich gebe es bereits Gespräche. Sollten alle Bewilligungen da sei, könnte die Hängebrücke Ende 2019 fertig sein.

Für den Mobilitäts- und Bezirkssprecher der Grünen Linz, Klaus Grininger ist diese Hängebrücke ein „nettes Tourismusprojekt“, bei dem noch viele Fragen offen sind und das die Alltags-Verkehrsprobleme in Linz nicht löst.

Auch für Tourismus-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) gebe es noch zu viele Fragezeichen. „Ich lade die Projektbetreiber daher ein, ihre Idee zu präsentieren.“