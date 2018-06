Kassen zahlen Mundhygiene bei Kindern

Ab 1. Juli übernehmen alle Krankenkassen einmal im Jahr die Kosten professioneller Zahnreinigung für Kinder zwischen zehn und 18 Jahren. Wer eine fixe Zahnspange hat, kann das Angebot einmal pro Halbjahr in Anspruch nehmen.

Langfristig sei das Ziel, die Zahl der Jugendlichen mit Karies von 50 Prozent auf unter zehn Prozent zu drücken, sagt Katrin Pertold, Chefzahnärztin der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK). Man orientiere sich an skandinavischen Ländern. Dort gebe es hervorragende Prophylaxe-Programme beginnend bei den Kleinsten, so Pertold.

„Fit für die Zahnpflege“

„Wir versuchen die Kinder und Jugendlichen fit für die eigene Zahnpflege zu machen und ihnen zu erklären, wie wichtig zahngesunde Ernährung ist“, so Pertold. Man setze in einem Alter an, in dem die Kinder schon sehr selbständig seien und viel verstünden.

ORF

4,6 Millionen Euro Kosten in Oberösterreich

Die Krankenversicherungsträger haben sich im Zuge der Harmonisierung ihrer Leistungen auf die Kostenübernahme der Mundhygiene geeinigt. Die OÖGKK nimmt dafür nach eigenen Angaben rund 4,6 Millionen Euro in die Hand. Österreichweit werden die Kosten mit rund 30 Millionen Euro veranschlagt.

