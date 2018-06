Nach Rede bei AfD: Grüne-Petition für Rücktritt

Die Grünen starten eine Onlinepetition, mit der FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek nach einem Auftritt bei der AfD in Thüringen zum Rücktritt aufgefordert werden soll.

Sein Auftritt bei der rechtsgerichteten AfD in Thüringen hatte in der Vorwoche für Aufregung gesorgt, weil Podgorschek dort die Unabhängigkeit der österreichischen Justiz, der Medien und der Wissenschaft in Frage gestellt hatte.

„Rote Linie überschritten“

Zudem sagte er, wenn die Grünen könnten, würden sie die FPÖ zur Guillotine führen. Die Grünen stört auch, dass die ÖVP zu all dem schweigt, denn Podgorschek habe eine rote Linie überschritten und sei als Regierungsmitglied nicht mehr tragbar, meint die Grüne Landessprecherin Maria Buchmayr.

Grüne: „Halbe Million Zuseher“

Sie scheibt in einer Aussendung von über „einer halben Million Österreicher“, die den Auftritt Pordgorscheks bei der rechten AfD gesehen haben sollen. Auf der entsprechenden Youtube-Seite allerdings sieht das deutlich anders aus: Dort wird angezeigt, dass das Video 17.500-mal aufgerufen wurde. Und auf einem von den Grünen bespielten Kanal rund 220.00 Mal.