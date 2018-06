Zwei Alkolenker aus dem Verkehr gezogen

In Kremsmünster ist ein Niederösterreicher mit fast 2,4 Promille erwischt worden. Er war kilometerweit in Schlangenlinien unterwegs. Und in Perg konnten die Polizisten einen Alkoklenker erst nach einem Unfall stoppen.

Der 47-jährige Niederösterreicher riskierte nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben der anderen Autofahrer. Er war laut Augenzeugen extrem gefährlich unterwegs, fuhr immer wieder in Schlangenlinien. Zwischen Ried im Traunkreis und Kremsmünster schrammte er nur knapp an einer Frontalkollision vorbei.

Zeuge alarmierte die Polizei

Ein hinter ihm fahrender Lenker alarmierte daraufhin die Polizei, die den Mann schließlich stoppen konnte. Der Alkotest ergab fast 2,4 Promille Alkohol im Blut. Überdies besitzt der 47-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen keinen Führerschein.

Unfall auf Kreuzung überführte Alkolenker

Ebenfalls ohne Führerschein war ein Alkolenker in Perg unterwegs. Der 39-Jährige Mühlviertler fuhr mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts. Auf einer Kreuzung stieß er mit dem Auto eines 29-Jährigen aus dem Bezirk Perg zusammen. Die beiden Männer hatten Glück im Unglück, sie kamen mit leichten Verletzungen davon. Ihre Autos haben nur noch Schrottwert.