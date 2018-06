Mobile Caritas-Küche auf Rädern

Foodtrucks sind ein noch recht junges Phänomen. Nun springt auch die Caritas auf diesen Trend auf. Im Mittelpunkt steht aber nicht das große Geschäft, sondern die Ausbildung und Integration von 40 Jugendlichen mit Beeinträchtigung.

Heute hier, morgen dort: Die kreativen Küchen auf Rädern treffen den Geschmack der Zeit und vor allem das Lebensgefühl junger Leute. Die 18-jährige Nicole schwärmt von ihrem „hippen“ Ausbildungsplatz. Sie will Köchin werden, besonders gut gefällt ihr, „dass man neue Leute kennen lernt und immer an verschiedenen Plätzen ist.“

„Fit für den ersten Arbeitsmarkt machen“

Angeleitet und unterstützt von einem Kochprofi lernt die junge Frau aus Steyr nicht nur das, was sie in der rollenden Küche können muss. Ausbildungsleiter Dieter Thalhammer: „Im Grunde genommen geht es darum, die Jugendlichen mit Beeinträchtigungen fit für den ersten Arbeitsmarkt zu machen. Die Jugendlichen haben eigentlich alle eine sehr große Vorfreude, dass sie zu uns in den zweimonatigen Turnus kommen.“

Vom Mittagsmenü bis zur Festivalküche

Von himmlisch süß bis feurig scharf - allerlei kulinarische Köstlichkeiten werden im Caritas-Speisewagen zubereitet. Das Kochteam tingelt derzeit im Großraum Linz herum: „Wir versuchen, fast alles abzudecken. Wir machen mittags Verpflegung mit Menü oder auch bei Festivals, wo wir kleine Burger kreieren. Prinzipiell kochen wir am liebsten österreichische Küche, mit einem Einschlag vom Mittelmeer wie zum Beispiel Pasta, weil das sehr gut ankommt.“

Alle Einnahmen fließen in Projekt zurück

Erklärtes Ziel ist, dass sich das Ganze selbst finanziert. Alle Einnahmen fließen in das Projekt zurück. In Summe werden 40 Jugendliche mit Beeinträchtigung im Speisewagen der Caritas ausgebildet. Möglich gemacht haben das ein privater Spender und das Wirtschaftsministerium.

