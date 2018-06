Internetbetrug gerade noch verhindert

Der Betrug im Internet über Online-Plattformen nimmt nach Polizeiberichten weiter zu. In letzter Minute konnte etwa ein Betrug verhindert werden, bei dem eine Frau aus Bad Goisern eine wertvolle Taschenuhr verkaufen wollte.

Die antike Uhr bot die 44-jährige Frau aus Bad Goisern auf einer Online-Plattform zum Verkauf an. Zwei Tage später meldete sich eine Kaufinteressentin unter dem Namen „Petra Huber“. Die beiden wurden sich über den Kaufpreis einig.

Gefälschte Überweisungsbestätitung

Wenig später erhielt die Verkäuferin eine E-Mail eines Bankinstituts mit einer Überweisungsbestätigung - allerdings gefälscht. Davon wusste die Frau aus Bad Goisern aber nichts, sie brachte ihre Uhr zum Versand auf die Post.

Der als „Petra Huber“ getarnte unbekannte Täter bot an, weitere 1.300 Euro zu überweisen, falls die Frau auch noch ein Smartphone schicken könnte. Die 44-Jährige wurde misstrauisch, beendete die Konversation und verständigte die Polizei.

Brief aus Flugzeug geholt

Buchstäblich in letzter Minute konnte der Brief mit der Taschenuhr aus dem Flugzeug geholt und der Schaden damit abgewendet werden. Die Polizei lobte am Dienstag die Skepsis der 44-Jährigen, wodurch Schlimmeres verhindern konnte.