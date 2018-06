Weiß verkauft weitere Einkaufszentren

Der Linzer Unternehmer Gerhard Weiß verkauft nach dem Einkaufszentrum Welas in Wels auch das Pro in Linz-Urfahr und das Taborland in Steyr an den Immobilieninvestor Rutter GmbH. 248 Tabor-Mitarbeiter wurden zur Kündigung angemeldet.

Während das Welas in Wels bereits - wie berichtet - leergeräumt wird, stehen nun auch das Taborland in Steyr und das Pro Kaufland in Linz-Urfahr vor Veränderungen. Eigentümer Gerhard Weiß hat die beiden Einkaufszentren an die Rutter GmbH verkauft.

Pro Kaufland wird mittelfristig weitergeführt

Dienstagfrüh wurde die 280-köpfige Belegschaft vom Pro Kaufland darüber informiert. Das Einkaufszentrum werde mittelfristig so weitergeführt wie bisher, so Geschäftsführer Hannes Stromberger. Und mit Blick ist Richtung Zukunft: Da sei derzeit nichts fix. Gerüchten zufolge soll ein Komplex aus Wohnen und Handel im Raum stehen.

248 Tabor-Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet

Montagabend wurden bereits die Mitarbeiter vom Taborland in Steyr über den Verkauf informiert. Hier gibt es ein Übergabedatum - und zwar den 31. Jänner 2019. Die 248 Taborland-Mitarbeiter wurden über das Frühwarnsystem beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet.

Die Rutter GmbH verwaltet in Oberösterreich bereits den Ennspark in Enns und den Innpark in Braunau und hat im Februar angekündigt, 200 Millionen Euro in Oberösterreich zu investieren.