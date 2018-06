Wanderer mit Polizeihubschrauber geborgen

Zwei Wandergruppen sind am Wochenende im Bezirk Gmunden von einem Polizeihubschrauber sicher in das Tal gebracht worden. Eine Familie hatte sich am großen Sonnstein verirrt, eine Frau scheiterte am Abstieg vom Hochleckenkogel.

Eine Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte sich mit ihren sechs und neun Jahre alten Töchtern und einem Hund die Tour vom kleinen zum großen Sonnstein vorgenommen. Den kleinen Sonnstein erreicht die Familie problemlos. Bei der Route zum großen Sonnstein dürfte die 33-jährige Mutter eine Abzweigung des markierten Wanderweges übersehen haben. Die Familie geriet in steiles felsiges Gelände und konnte nicht mehr weiter.

Samt Hund ins Tal geflogen

Die Frau alarmierte per Handy die Bergrettung. Während Bergretter aus Traunkirchen und Ebensee das Gebiet absuchten, konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers die unverletzt gebliebene Familie lokalisieren. Die Wanderer wurden samt Hund ins Tal geflogen.

Frau traute sich nicht abzusteigen

Noch während des Einsatzes wurde der Polizeihubschrauber erneut angefordert. Eine Wienerin bekam es laut Polizei auf dem Gipfel des Hochleckenkogels in Altmünster mit der Angst zu tun. Sie und ihre Begleiterin trauten sich nicht abzusteigen. Die beiden unverletzten Frauen wurden ebenfalls ins Tal geflogen.