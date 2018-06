Paragleiter am Krippenstein verunglückt

Ein Paragleiterpilot aus Wien ist am Samstag am Krippenstein verunglückt. Er war beim Start vermutlich mit einem Fuß an einem Stein hängen geblieben und konnte seinen Gleitschirm nicht mehr steuern.

Der Schirm zog ihn über eine felsige Böschung. Nach etwa 300 Metern blieb der 53-Jährige verletzt liegen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen.

Paragleiterin in Hallstätter See gestürzt

Dieser Unfall eines Paragleiters war am Samstag nicht der einzige. Eine Paragleiterpilotin war zuvor mit ihrem Gleitschirm in den Hallstätter See gestürzt. Anwesende Wasserretter konnten die Frau rechtzeitig in Sicherheit bringen - mehr dazu in Paragleiterin stürzte in Hallstätter See (ooe.ORF.at).