Gmundner musste in Bayern notlanden

Ein Mann aus Gmunden ist am Samstag über dem bayrischen Neuhaus am Inn mit seinem Segelflugzeug in Schwierigkeiten geraten und musste eine Notlandung durchführen.

Der 31-Jährige schaffte es, in einem Feld notzulanden. Das war nötig, weil die Thermik plötzlich abgerissen war, wie die bayrische Polizei bekannt gab.

Pilot und Flugzeug blieben heil

Glücklicherweise blieb er unverletzt und auch sein Flugzeug trug keinen Schaden davon.